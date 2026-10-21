Мужчина списывал странные симптомы на грипп, но вскоре узнал о страшном диагнозе
59-летний англичанин Эшли Грей списывал странные симптомы на грипп, но оказался смертельно болен. Об этом пишет издание Mirror.
В декабре 2022 года мужчина заметил у себя тревожные симптомы: высокую температуру и озноб. Накануне католического Рождества его состояние ухудшилось настолько, что он потерял сознание. Врачи срочно госпитализировали англичанина.
Анализы крови вызвали серьёзные опасения у медиков. Уже в первый день нового 2023 года после биопсии Грею поставили диагноз — острый миелоидный лейкоз, который считается потенциально смертельным заболеванием.
Следующие два месяца пациент провёл в больнице, где ему провели несколько курсов интенсивной химиотерапии. Из-за лечения он потерял все волосы. После выписки, в мае 2023 года, Эшли сделали трансплантацию стволовых клеток, которая помогла ему выжить.
Через несколько месяцев после операции здоровье Грея улучшилось настолько, что он смог вернуться к работе водителя грузовика на неполный рабочий день. Со временем мужчина начал также перевозить пациентов в больницы. Спустя три года после операции Эшли продолжает находиться в стадии ремиссии и чувствует себя хорошо.
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