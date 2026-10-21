Мужчина списывал странные симптомы на грипп, но вскоре узнал о страшном диагнозе

21 октября 2026, 13:44

Mirror: Англичанин пожаловался на высокую температуру и оказался болен лейкозом

Фото: iStock/peterscode

59-летний англичанин Эшли Грей списывал странные симптомы на грипп, но оказался смертельно болен. Об этом пишет издание Mirror.