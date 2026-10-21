Врач рассказал, как бороться с зависимостью детей от гаджетов
Детскую зависимость от гаджетов необходимо не просто ограничивать запретами, а лечить с участием врачей, педагогов и психологов. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института ВолгГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Леонид Агапитов.
Согласно мнению эксперта, многие родители осознают риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых устройств, но не всегда знают, как действовать правильно. Попытки резко ограничить время, проводимое детьми за гаджетами, часто приводят к конфликтам, из-за которых взрослые отказываются от дальнейшего контроля.
Исследования, проведенные учеными ВолгГМУ в городских и сельских школах, показали, что 86,8% родителей предпринимали попытки сократить время, которое их дети проводят со смартфонами и другими устройствами. При этом 53,9% из них столкнулись с негативными реакциями со стороны несовершеннолетних, включая агрессию и истерики. Агапитов отметил, что такие реакции могут свидетельствовать о формировании психологической зависимости.
Кроме того, профессор обратил внимание на связь между цифровой зависимостью и нарушениями регуляции артериального давления, снижением уровня физической активности и изменениями массы тела. Согласно данным исследования, дети с избыточным весом и ожирением используют смартфоны значительно больше времени по сравнению со сверстниками с нормальным весом.
Агапитов пояснил, что набор веса может быть обусловлен не только малоподвижным образом жизни, но и эмоциональным перееданием. В таких случаях ребенок использует пищу для управления своим эмоциональным состоянием, а не для удовлетворения физиологических потребностей, что увеличивает риск развития ожирения. Для решения этой проблемы специалист рекомендует комплексный подход, включающий участие педиатров, эндокринологов и клинических психологов.
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