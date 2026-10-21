Врач рассказал, как бороться с зависимостью детей от гаджетов

21 октября 2026, 12:15

Врач Агапитов: зависимость детей от гаджетов необходимо лечить

Фото: iStock/dolgachov

Детскую зависимость от гаджетов необходимо не просто ограничивать запретами, а лечить с участием врачей, педагогов и психологов. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института ВолгГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Леонид Агапитов.