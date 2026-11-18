Мужчина стал миллионером после чтения Достоевского
Россиянин выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей после того, как прочитал произведение Достоевского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».
Москвич Василий, юрист и увлеченный шахматист, выиграл 29 494 028 рублей в лотерее «Накопительная 8». Накануне он читал роман Фёдора Достоевского «Игрок», а затем неожиданно стал обладателем многомиллионного приза.
При выборе выигрышных чисел Василий не искал никаких знаков и не полагался на приметы. Мужчина использовал произвольную комбинацию.
Основную часть своего выигрыша победитель планирует сохранить и расходовать постепенно и осознанно. У него уже есть квартира и автомобиль, его ребёнок вырос и учится в аспирантуре. Поэтому Василий не хочет кардинально менять жизнь и не видит острой необходимости в срочных крупных тратах. Часть средств он намерен направить на благотворительность, чтобы помочь детям, которые нуждаются в поддержке, а также оказать помощь собачьим приютам.
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