18 ноября 2026, 10:57

Юрист из Москвы выиграл в лотерею 29 млн рублей после чтения Достоевского

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Россиянин выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей после того, как прочитал произведение Достоевского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».