Синоптик пообещала москвичам смену снегопада на дожди
В Москве ожидается заметное потепление, на фоне чего сегодняшний снегопад к завтрашнему дню сменится на дожди. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, сегодня в столице сохранится снежное покрытие на протяжении всего дня. Однако предстоящей ночью ожидаются смешанные осадки — мокрый снег с дождем. Температура ночью будет колебаться в пределах 0…+2 °C, а утром в области возможна гололедица.
Завтра в городе прогнозируются небольшие и умеренные дожди, которые могут принести до 4-5 мм осадков в течение 12 часов, отметила Позднякова. Днем температура поднимется до +4…+6 °C, что превысит климатическую норму на четыре градуса. Также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. На выходные синоптик предсказала жителям столицы ночные температуры в пределах +2…+4 °C и дневные — до +4…+6 °C.
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