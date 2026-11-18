18 ноября 2026, 10:30

Синоптик Позднякова: в Москве будет на 4 градуса теплее климатической нормы

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве ожидается заметное потепление, на фоне чего сегодняшний снегопад к завтрашнему дню сменится на дожди. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.