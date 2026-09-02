Мужчина стал мультимиллионером благодаря дню рождения жены

02 сентября 2026, 07:29

Директор магазина из Москвы стал мультимиллионером благодаря дню рождения жены

Фото: iStock/Ralf Geithe

Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и жены. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.