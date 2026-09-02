Мужчина стал мультимиллионером благодаря дню рождения жены
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и жены. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи» — оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
Мужчина по имени Никита, находясь на рабочем месте, заметил в мобильном приложении, что стоимость билета составляет всего 10 рублей. Он решил купить один и сделал развернутую ставку. В числах россиянин использовал 5, 6 и 13, причем два из них — дни рождения его и его супруги.
Победитель поделился, что ранее ему почти никогда не удавалось выиграть в лотереях, и этот случай стал для него первой значительной удачей. По словам Никиты, его жена и дети уже начали обсуждать, какие мечты они смогут реализовать в первую очередь: среди их планов — погашение ипотеки, покупка новых смартфонов и захватывающие путешествия.
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