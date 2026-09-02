Жительница США заявила, что сфотографировала снежного человека в Нью-Йорке
В США местная жительница утверждает, что во время похода в штате Нью‑Йорк ей довелось увидеть снежного человека. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент якобы произошёл 10 августа. 25‑летняя девушка отправилась в пеший поход к северу от Сиракуз. Возле небольшого пруда она заметила фигуру, которая двигалась по грязи в воде. Поначалу туристка предположила, что перед ней обнажённый мужчина. Но, как она рассказывает, ситуация резко изменилась: существо услышало её и с нечеловеческой скоростью повернуло голову в её сторону. Американка успела сделать два снимка, после чего в спешке покинула место встречи. Фотографии она направила в Организацию по исследованию бигфутов (BFRO).
Эксперты BFRO проанализировали снимки и пришли к выводу, что рост существа — примерно 145 сантиметров, а его облик не соответствует человеческому. По словам охотников за снежным человеком, тело создания покрывала мокрая шерсть. В качестве пояснения относительно сравнительно небольшого размера фигуры они сослались на недавние сообщения из соседней Пенсильвании, где местные жители рассказывали о так называемом мини‑бигфуте, который, вероятно, является детёнышем более крупной особи.
В интернете история вызвала волну скептицизма. Пользователи высмеяли и саму туристку, и выводы специалистов BFRO. Многие уверены, что на фото — пожилой мужчина, решивший искупаться в лесном водоёме и не ожидавший встретить поблизости кого‑либо. Один из комментаторов прямо заявил: «Я никогда не видел более очевидного снимка деда». После огласки организация открестилась от этой истории и скрыла место, где был сделан снимок.
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