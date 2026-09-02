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Велопутешествие длиной в 92 дня: петербурженка рассказала, как добралась да Китая на «двухколёсном коне»

Петербурженка добралась до Китая на велосипеде за 92 дня
Фото: iStock/InnerVisionPRO

Одиночная велоэкспедиция жительницы Санкт‑Петербурга увенчалась успехом. Девушка достигла Китая, преодолев огромный путь.



Приключения стартовали 1 июня в Санкт‑Петербурге, а спустя 92 дня Мария пересекла границу и оказалась в Поднебесной. Маршрут пролегал через Россию и Монголию.

За время поездки велосипедистка проехала тысячи километров и побывала в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и Омске. Путешествие не обошлось без трудностей: в начале лета Мария упала, из‑за чего временно потеряла память. Однако девушка быстро пришла в себя и не отказалась от своей цели.

Фото: Telegram @good78news
Сейчас Мария намерена немного отдохнуть и проанализировать пройденный маршрут. Позже она планирует продолжить путешествие по дорогам Китая.
Александр Огарёв

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