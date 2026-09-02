Велопутешествие длиной в 92 дня: петербурженка рассказала, как добралась да Китая на «двухколёсном коне»
Одиночная велоэкспедиция жительницы Санкт‑Петербурга увенчалась успехом. Девушка достигла Китая, преодолев огромный путь.
Приключения стартовали 1 июня в Санкт‑Петербурге, а спустя 92 дня Мария пересекла границу и оказалась в Поднебесной. Маршрут пролегал через Россию и Монголию.
За время поездки велосипедистка проехала тысячи километров и побывала в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и Омске. Путешествие не обошлось без трудностей: в начале лета Мария упала, из‑за чего временно потеряла память. Однако девушка быстро пришла в себя и не отказалась от своей цели.
Сейчас Мария намерена немного отдохнуть и проанализировать пройденный маршрут. Позже она планирует продолжить путешествие по дорогам Китая.
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