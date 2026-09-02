Велопутешествие длиной в 92 дня: петербурженка рассказала, как добралась да Китая на «двухколёсном коне»

02 сентября 2026, 06:46

Петербурженка добралась до Китая на велосипеде за 92 дня

Фото: iStock/InnerVisionPRO

Одиночная велоэкспедиция жительницы Санкт‑Петербурга увенчалась успехом. Девушка достигла Китая, преодолев огромный путь.