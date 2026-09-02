Пользователь Reddit сбросил 68 килограммов пешими прогулками
Пользователь Reddit под ником Notmeantoyou поделился историей своего впечатляющего преображения. 33-летний мужчина весил 160 килограммов и избавился почти от половины веса.
Он достиг результата без применения лекарств и только за счёт изменения образа жизни. На протяжении года рекордсмен ежедневно проходил пешком 17–18 километров, не делая исключений даже в сложные дни. В дополнение к этому он регулярно поднимался по лестнице, преодолевая от 10 до 30 пролётов. В качестве главного совета пользователь платформы порекомендовал не бросать те действия, которые уже начали приносить эффект: именно постоянство помогло ему похудеть на 68 килограммов.
Мужчина признался, что причиной набора веса стала пищевая зависимость. Раньше его ежедневный рацион составлял от 5 до 10 тысяч калорий. Сейчас он иногда позволяет себе сладости, в том числе и перед сном, но старается выбирать более щадящие варианты, например низкокалорийное мороженое.
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