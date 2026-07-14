Британский пилот «написал» в небе, что ему скучно во время тестового полёта
В небе над Ливерпулем во время тестового полёта пилот «написал» траекторией самолёта фразу о том, что ему скучно. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
Инцидент произошёл 11 июля, когда самолёт компании Ravenair вылетел из аэропорта Ливерпуля. Перед пилотом стояла простая задача — проверить работоспособность и безопасность воздушного судна после замены в нём детали. За управление отвечал инструктор в возрасте примерно двадцати лет. В ходе полёта он вычертил в воздухе «мне скучно».
Эту фразу можно было увидеть, отследив траекторию самолёта в приложении Flightradar24. В авиакомпании пояснили, что после теста пилот благополучно вернулся в ангар, никаких проблем у него не было. Однако выходка молодого человека привлекла к себе излишнее внимание в соцсетях.
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