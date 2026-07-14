Британский пилот «написал» в небе, что ему скучно во время тестового полёта

14 июля 2026, 01:07

Британский пилот «написал» в небе траекторией движения самолёта, что ему скучно

Фото: iStock/Alberto Masnovo

В небе над Ливерпулем во время тестового полёта пилот «написал» траекторией самолёта фразу о том, что ему скучно. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.