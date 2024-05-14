Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов

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Муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина обратился к секс-коучу Дейдре Сандерс за помощью. Он поделился, что его брак длится двадцать три года, но последние десять лет между ним и супругой не было интимной близости. Уточняется, что причина такого холода в отношениях может заключаться в изменах. Однако женщина категорически отрицает свою неверность.
При этом мужчина заявил, что получил верное доказательство наличия у жены романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги. Отмечается, что в документе было указано, что у женщины вирус простого герпеса.
Ее муж полностью уверен в том, что болезнь передается исключительно половым путем. Секс-коуч посоветовала мужчине не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения факта у него нет. Эксперт добавила, что вирус может вызывать как «простуду» на губах, так и язвы на половых органах. Сандерс заключила, что болезнь может не заявлять о себе долгие годы, по этой причине герпес не является точным доказательством супружеской неверности.
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При этом мужчина заявил, что получил верное доказательство наличия у жены романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги. Отмечается, что в документе было указано, что у женщины вирус простого герпеса.
Ее муж полностью уверен в том, что болезнь передается исключительно половым путем. Секс-коуч посоветовала мужчине не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения факта у него нет. Эксперт добавила, что вирус может вызывать как «простуду» на губах, так и язвы на половых органах. Сандерс заключила, что болезнь может не заявлять о себе долгие годы, по этой причине герпес не является точным доказательством супружеской неверности.
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Екатерина Коршунова