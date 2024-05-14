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Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов

The Sun: Муж прочитал больничную выписку жены и заподозрил ее в измене
14 мая 2024, 08:46
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина обратился к секс-коучу Дейдре Сандерс за помощью. Он поделился, что его брак длится двадцать три года, но последние десять лет между ним и супругой не было интимной близости. Уточняется, что причина такого холода в отношениях может заключаться в изменах. Однако женщина категорически отрицает свою неверность.

При этом мужчина заявил, что получил верное доказательство наличия у жены романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги. Отмечается, что в документе было указано, что у женщины вирус простого герпеса.



Ее муж полностью уверен в том, что болезнь передается исключительно половым путем. Секс-коуч посоветовала мужчине не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения факта у него нет. Эксперт добавила, что вирус может вызывать как «простуду» на губах, так и язвы на половых органах. Сандерс заключила, что болезнь может не заявлять о себе долгие годы, по этой причине герпес не является точным доказательством супружеской неверности.

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#диагноз
Названа самая популярная сумма взятки в России
Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей
14 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Atstock Productions

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, об этом стало известно «Коммерсанту».
Из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности можно установить, что самыми популярными размерами подкупа стали суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В 2023 году за подобное были осуждены 5,2 тысячи человек.

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.

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#взятка
#преступление
#коррупция
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«Это грех»: священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
Священник Первозванский: на Радоницу неуместно устраивать трапезу с покойником
14 мая 2024, 05:36

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – неуместно устраивать «трапезу с покойником» — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с РИА Новости.
«В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – «за упокой»; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение», — пояснил отец Максим Первозванский.
Протоиерей призвал отказаться от следования некоторым «народным» обычаям. Собеседник издания подчеркнул, что попытка «накормить, напоить» усопшего — это языческое представление об общении с усопшим, что является грехом.

Он добавил, что у могилы можно и перекусить, «если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения». Первозванский отметил, что застолье лучше утраивать после поминок — дома или в кафе.

Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать — читайте в материале «Радио 1».

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#церковь
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Макаревичу* грозит уголовное дело
Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
14 мая 2024, 04:43

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование и 2 года лишения свободы за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
По данным источника издания, в настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. Если дело будет возбуждено, музыканту может грозить лишение свободы до двух лет.

Собеседник добавил, что артиста также планируют проверить на экстремизм после его высказываний об Украине в ходе разговора с пранкерам Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названа простая причина открытия Microsoft доступа к обновлениям для россиян
IT-эксперт Лукацкий: Причина открытия доступа Microsoft в прибыли
13 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/Wachiwit

Эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.
«Причина очень простая — нежелание терять достаточно большой рынок для своих продуктов. Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка», — отметил в беседе с Pravda.Ru Лукацкий.

Он высказал мнение о том, что заявления компании об уходе с российского рынка, которые она делала ранее, не более чем пустые слова.

Ранее стало известно о решении компании вернуть россиянам доступ к оригинальным обновлениям популярных программных продуктов.

До этого сообщалось, что американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чём свидетельствует её финансовый отчёт за 2023 год.

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Супруга актера Жарикова назвала последствия инсульта причиной его смерти
13 мая 2024, 21:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер и каскадер Владимир Жариков скончался из-за последствий инсульта, который он перенес ранее, заявила его супруга Таифа в интервью ИА «Регнум».
«Два месяца назад у него был инсульт. Мы видели, как каждый день он ослабевал в больнице. Инсульт просто разрушил его», — рассказала жена актера.
По словам Таифы, в больнице Жариков начал писать книгу о своей жизни, но не успел ее закончить.

Жариков скончался 10 мая. Он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком. Его творческий путь включает более 80 ролей в кино. Среди них такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

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#развитие
#игры
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Назван город с самой дешёвой недвижимостью
Яндекс.Недвижимость: Самые дешёвые квартиры продавались в Воронеже в апреле
13 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Согласно статистике сервиса Яндекс.Недвижимость, наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже.
Уточняется, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.

Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.

Как передаёт Газета.ру, самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в новостройках Москвы. Там они стоили в среднем 12,7 млн рублей.

Отмечается, что исследование было проведено в мае этого года.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.

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#цена
#новостройки
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Пилоты с инвалидностями проведут в Подмосковье автопробег «Дорогами Победы»
13 мая 2024, 21:54

Фото: iStock/vadimguzhva

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет 16 мая 2024 года Патриотический автопробег «Дорогами Победы».
Мероприятие посвящено празднованию Дня Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут автопробега пройдет через города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск (площадь Победы), Можайск (Губернаторская площадь), Волоколамск (улица Сергачева) и Дмитров (улица Советская). В рамках мероприятия также состоятся тематические митинги с возложением цветов, чтением патриотических стихов и концертной программой.

Участниками автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Егорьевск, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Видное.

Как отметили организаторы, мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.

Автопробег стартует в 10.00 и закончится в 19:00. Подобное мероприятие пройдёт на территории Московской области второй раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г.о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г.о., деревня Бородино).

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Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве
Цены на новостройки в Москве снизились
13 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/goncharovaia

Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
«В 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причём на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — объяснил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее старший партнёр риелторской компании Сергей Смирнов заявлял, что самыми распространёнными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.

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Дороги, ЖКХ и медицина: глава Павловского Посада провел оперативное совещание
13 мая 2024, 21:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями городских служб. В его рамках обсудили вопросы ремонта дорог, отопления, медицины и другие.
Во вступительной речи Семенов проинформировал коллег о перестановке в администрации округа. Так, на должность замглавы Павлово-Посадского городского округа по вопросам ЖКХ назначен Александр Белоусов, а замглавы по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и экологии — Нина Пастушенко.

В ходе выступления он рассказал, что в этом году в округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.

Затронули и тему отопления. Из 42 котельных удалось запустить 32. Теплом обеспечено 97% жителей округа. Причины незапуска девяти котельных заключаются в ремонте счетчиков газа, неисправности предохранительных запорных клапанов, прогорании дымоходов, а также ремонте теплообменного оборудования.

Вместо угольных котельных в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском будут строиться новые блочно-модульные сооружения.

Поговорили и о здравоохранении. Как отметил Семенов, детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в ЦРБ в связи с аварийным состоянием задания.

«Планируем капитальный ремонт данного корпуса в 2025 году. В Электрогорской больнице завершается ремонт операционного и реанимационного блоков. Через 2 недели планируем возобновить работу хирургического отделения. К концу июня гинекология также будет отремонтирована», — сказал Семенов.

Также глава округа дал поручение службам обратить внимание на своевременный вывоз мусора, покос травы, высадку цветов, ямочный ремонт дорог и обновление дворовых территорий.

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