На Камчатке пропал турист из Израиля
Спасатели ведут поиски туриста из Израиля на Камчатке. Мужчина не вышел на связь после окончания похода, рассказали в главном управлении МЧС России по региону.
Как сообщило ведомства на платформе «Макс», вечером 20 сентября турис, не дал о себе знать в положенное время и не подтвердил, что завершил путешествие. При этом ранее он зарегистрировал свой маршрут в МЧС.
Его путь пролегал от вулкана Горелый к вулкану Мутновский, далее — к Мутновской ГеоЭС. В ночь на 21 сентября к месту выдвинулись специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России. В их распоряжении есть беспилотные летательные аппараты: их задействуют, если позволят погодные условия.
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