Жительница Подмосковья ушла в лес за грибами и запросила помощь
В городском округе Клин Подмосковья завершилась успешная поисковая операция. Спасатели и волонтёры помогли выбраться из леса 74‑летней женщине, которая отправилась за грибами и заблудилась.
Как рассказали в пресс‑службе «Мособлпожспас», пенсионерку нашли в окрестностях деревни Покровка. Женщина потеряла ориентиры и не смогла сама отыскать дорогу домой, но сумела позвонить в службу экстренного вызова. Сразу после поступления сигнала к месту происшествия выехали сотрудники поисково‑спасательного поста ПСЧ‑313, а также подключились волонтёры отряда «ЛизаАлерт».
Спасатели вели поиск по голосовому отклику, при этом постоянно оставались на связи с женщиной по телефону и пошагово подсказывали, куда двигаться, чтобы выйти навстречу группе. Чёткая координация действий профессионалов и добровольцев позволила завершить операцию в сжатые сроки — уже через полтора часа пенсионерку обнаружили. Она чувствовала себя нормально, помощь медиков не понадобилась. В завершение сотрудники «Мособлпожспаса» проводили женщину до дома.
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