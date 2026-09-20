Жительница Подмосковья ушла в лес за грибами и запросила помощь

20 сентября 2026, 23:52

В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Фото: iStock/charafeddine

В городском округе Клин Подмосковья завершилась успешная поисковая операция. Спасатели и волонтёры помогли выбраться из леса 74‑летней женщине, которая отправилась за грибами и заблудилась.