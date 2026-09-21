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Самолёт с медиками на борту упал в Красноярском крае

Фельдшер пострадал при жёсткой посадке вертолёта санавиации в Красноярском крае
Фото: iStock/Chalabala

20 сентября в Эвенкийском округе Красноярского края вертолёт санавиации Ми‑8 совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл в нескольких километрах от населённого пункта Суломай, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.



Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, вертолёт выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. По данным пресс‑службы регионального управления МЧС, на борту находились трое членов экипажа и двое медиков.

В результате происшествия пострадал фельдшер — у него диагностировали травму спины. По словам источника телеканала, госпитализация не потребовалась.

Ранее в США рухнул вертолёт новостного телеканала. Жертвами авиакатасрофы стали три человека.

Александр Огарёв

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