Самолёт с медиками на борту упал в Красноярском крае
20 сентября в Эвенкийском округе Красноярского края вертолёт санавиации Ми‑8 совершил жёсткую посадку. Инцидент произошёл в нескольких километрах от населённого пункта Суломай, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, вертолёт выполнял санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай. По данным пресс‑службы регионального управления МЧС, на борту находились трое членов экипажа и двое медиков.
В результате происшествия пострадал фельдшер — у него диагностировали травму спины. По словам источника телеканала, госпитализация не потребовалась.
Ранее в США рухнул вертолёт новостного телеканала. Жертвами авиакатасрофы стали три человека.
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