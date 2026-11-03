Мужчина вернулся домой после десятков лет кругосветного путешествия

03 ноября 2026, 20:12

Британец вернулся на родину после 28 лет пешего кругосветного путешествия

Фото: iStock/Mikhail Blavatskiy

Британец Карл Бушби вернулся домой после завершения пешего кругосветного путешествия длиной в 28 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.





За это время мужчина прошел 58 тысяч километров. Он придерживался двух жестких правил: не пользоваться никаким транспортом и не срезать путь. В родном городе Кингстон-апоон-Халл в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир его встречали сотни людей, а среди близких — 75-летняя мать, 36-летний сын и 12-летняя внучка, которую путешественник увидел впервые в жизни.

«Простите, что заставил вас ждать. Ну что, это все? Все закончилось?» — пошутил он.