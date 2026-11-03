Пьяный россиянин накинулся с ложкой для обуви на двух человек
Нетрезвый житель Санкт-Петербурга напал с ложкой для обуви на двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.
Инцидент произошел ночью 1 ноября во дворе дома на улице Лени Голикова. Пьяный нарушитель кричал и неадекватно себя вел, пока ему не сделали замечание 41-летний мужчина и его 13-летний сын. В ответ мужчина вытащил металлический обувной рожок и ударил обоих по голове.
После сигнала о происшествии на место прибыли росгвардейцы. Они задержали 28-летнего дебошира и доставили его в 8-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обувной рожок, ставший орудием преступления, изъяли следователи.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь: у мужчины обработали рану за левым ухом, его сын получил удар по лицу. ОВ результате обоих госпитализировали. В настоящее время проводится ведется проверка.
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