Пьяный россиянин накинулся с ложкой для обуви на двух человек

03 ноября 2026, 19:44

Пьяного петербуржца задержали за избиение двух человек обувным рожком

Фото: iStock/blinow61

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга напал с ложкой для обуви на двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.