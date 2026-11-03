Мужчина домогался девочки в самолете и поплатился

03 ноября 2026, 19:14

В Польше арестовали грузина, пристававшего к 16-летней девушке на борту самолета

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Гражданина Грузии обвиняют в преступлении сексуального характера на борту самолета, следовавшего в Польшу. Об этом сообщает портал RMF24.