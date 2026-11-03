Мужчина домогался девочки в самолете и поплатился
Гражданина Грузии обвиняют в преступлении сексуального характера на борту самолета, следовавшего в Польшу. Об этом сообщает портал RMF24.
По его информации, лайнер вылетел из испанской Барселоны. Во время полета 29-летний пассажир без согласия стал прикасаться к 16-летней попутчице. Девушка закричала, привлекая внимание матери, и та обратилась за помощью к членам экипажа. Педофила отсадили, а капитан сообщил о произошедшем в аэропорт Варшавы. После посадки полицейские поднялись на борт и задержали подозреваемого.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинения в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. В момент преступления он был трезв. Фигурант отказывается признавать вину.
Сейчас иностранец находится под стражей. Если его вину докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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