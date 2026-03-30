Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца
Житель Великобритании Шон Хейс разбогател благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Об этом сообщает издание People.
В 2010 году ушел из жизни отец Шона — Джеймс. С тех пор мужчина в память о нем участвовал в лотереях, используя те же числа, что когда-то выбрал его отец. Долгое время удача обходила британца стороной, а затем он потерял важный блокнот с числами.
Спустя время Шон вновь решил попытать счастья, случайно обнаружив записную книжку Джеймса. Благодаря этому ему удалось выиграть один миллион фунтов стерлингов (108 миллионов рублей) в лотерее.
По словам мужчины, получение выигрыша не обошлось без сложностей. Из-за проблем со связью ему потребовалось некоторое время, чтобы подтвердить информацию о призе. Британец планирует потратить выигранные деньги на покупку дома и благоустройство сада. Кроме того, он намерен приобрести новый автомобиль и организовать путешествие для своей жены.
