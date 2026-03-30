Стало известно, когда москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю

Москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю уже через неделю
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители столицы могут сменить автомобильную резину на летнюю уже через семь дней. Об этом пишет РИА Новости.
Прогноз специалиста позволяет планировать визит на шиномонтаж.
«Если вы ездите по Москве, то через неделю уже можно менять», — сказал Шувалов.
Синоптик уточнил рекомендации для Подмосковья. Автовладельцам западной части области также стоит подготовиться к замене через неделю. Жителям восточных районов региона лучше подождать около десяти дней.
