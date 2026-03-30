Стало известно, когда москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю

30 марта 2026, 11:59

Москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю уже через неделю

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители столицы могут сменить автомобильную резину на летнюю уже через семь дней. Об этом пишет РИА Новости.





Прогноз специалиста позволяет планировать визит на шиномонтаж. Своевременная смена покрышек повышает безопасность движения в тёплый сезон.





«Если вы ездите по Москве, то через неделю уже можно менять», — сказал Шувалов.