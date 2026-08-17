Мужчина выиграл в лотерею более 70 млн рублей и скрыл это от всей семьи
В Китае мужчина выиграл миллионы в лотерею и не сказал об этом родным
Житель Китая выиграл 5,98 млн юаней (около 75,5 млн рублей) в лотерею и решил не сообщать об этом жене, детям и родителям. Об этом информирует Sohu.com.
Мужчина из Сианя, который известен в китайских СМИ как Лю, выиграл в лотерею во вторник, 16 июня и стал миллионером, однако не сообщил об этом своей семье. Он считает, что такой большой выигрыш может изменить жизнь его близких не в лучшую сторону.
«Я все еще переживаю эту радость в одиночку и не хочу доставлять им лишних хлопот», — пояснил победитель.
Местны житель намерен часть выигранных денег использовать для досрочного погашения ипотечного кредита, а оставшуюся сумму отложить на будущие нужды.