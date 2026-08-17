Мужчина выиграл в лотерею более 70 млн рублей и скрыл это от всей семьи

17 августа 2026, 15:25

В Китае мужчина выиграл миллионы в лотерею и не сказал об этом родным

Фото: iStock/Ralf Geithe

Житель Китая выиграл 5,98 млн юаней (около 75,5 млн рублей) в лотерею и решил не сообщать об этом жене, детям и родителям. Об этом информирует Sohu.com.





Мужчина из Сианя, который известен в китайских СМИ как Лю, выиграл в лотерею во вторник, 16 июня и стал миллионером, однако не сообщил об этом своей семье. Он считает, что такой большой выигрыш может изменить жизнь его близких не в лучшую сторону.





«Я все еще переживаю эту радость в одиночку и не хочу доставлять им лишних хлопот», — пояснил победитель.