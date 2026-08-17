Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей

17 августа 2026, 15:00

Видео: пресс-служба МТДИ МО

У лосей в конце августа начинается брачный период, он продлится до середины октября. В это время животные становятся очень активными, могут вести себя непредсказуемо и чаще выбегают на проезжую часть. Об этом водителей предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Во время гона лоси преодолевают значительные расстояния в поисках самок и могут встретиться даже вне от лесных территорий.





«В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать скоростной режим не только в местах, отмеченных знаками «Дикие животные», но и на дорогах недалеко от лесов», — говорится в сообщении.