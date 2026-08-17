Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей
Видео: пресс-служба МТДИ МО
У лосей в конце августа начинается брачный период, он продлится до середины октября. В это время животные становятся очень активными, могут вести себя непредсказуемо и чаще выбегают на проезжую часть. Об этом водителей предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время гона лоси преодолевают значительные расстояния в поисках самок и могут встретиться даже вне от лесных территорий.
«В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать скоростной режим не только в местах, отмеченных знаками «Дикие животные», но и на дорогах недалеко от лесов», — говорится в сообщении.При появлении лося у дороги рекомендуется сбросить скорость или плавно остановиться: это уменьшит риск столкновения, если животное решит перебежать проезжую часть. Мигать фарами и использовать звуковой сигнал не рекомендуется, так как лось может испугаться и отреагировать агрессивно.