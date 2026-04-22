Мужчина выжил после двухдневной остановки сердца
В Китае врачи спасли пациента, сердце которого не билось более 40 часов. Об этом сообщает издание Sohu.
Мужчина в возрасте около 40 лет поступил в больницу с жалобами на стеснение в груди и одышку. Вскоре у него произошла остановка сердца, вызванная молниеносным миокардитом — тяжелым воспалением сердечной мышцы.
У мужчины наблюдалась устойчивая фибрилляция желудочков — опасное нарушение ритма сердца, при котором оно теряет способность перекачивать кровь. Дефибрилляцию применяли почти десять раз, но все попытки были тщетны.
Тогда врачи подключили пациента к системе ЭКМО, которая временно выполняла функции сердца и легких. Почти через два дня интенсивной терапии орган пациента начал постепенно восстанавливаться.
Аппарат поддерживал организм около 10 дней, после чего его отключили. Через 20 дней пациент пришел в сознание, и его выписали без серьезных осложнений. Врачи отмечают, что подобные ситуации происходят крайне редко и требуют сочетания современных технологий, слаженной работы специалистов и удачи.
