Убийца и насильник восьмилетней девочки в Каспийске получил пожизенное
Суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в 2018 году. Его сообщница получила 12 лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
Трагедия произошла 29 июля 2018 года в Каспийске. Школьница вышла из подъезда своего дома и пропала без вести. История вызвала широкий общественный резонанс, в поисках ребенка участвовали тысячи человек. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 9 сентября того же года в сточной канаве.
По версии следствия, фигуранты по предложению обвиняемой похитили ребенка, чтобы получить выкуп. Девочку держали связанной в квартире по соседству с ее домом. 1 августа обвиняемый, испугавшись разоблачения, убил школьницу ударом тупого предмета по голове, перед этим изнасиловав ее.
Через несколько дней он выбросил тело в сточную канаву, а в конце сентября составил письмо с требованием выкупа в 2 млн рублей, которое положил в лифт подъезда дома потерпевшей. Письмо обнаружили жильцы и передали полиции.
Читайте также: