Обрушившуюся дорогу сняли на видео в одном регионе России — кадр

22 апреля 2026, 17:43

Обрушившуюся дорогу сняли на видео в Кузбассе

Фото: istockphoto/SteveCollender

В Кемеровской области произошло обрушение участка автомобильной трассы, ведущей в сторону Алтая.





Очевидцы сняли на видео провалы в асфальтовом покрытии. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.



Инцидент зафиксировали на дороге в районе поселка Кандалеп. На записи видно, что обрушилось несколько метров дорожного полотна — асфальт разрушило, образовались глубокие дыры и обрыв. Причины произошедшего пока не называются.



Фото: Telegram-канал Mash Siberia

Движение по аварийному участку оперативно перекрыли. В результате водителям, следующим на Алтай, приходится объезжать закрытую трассу по другому маршруту, что значительно удлиняет путь. Как отмечается в сообщении, прямого сообщения в направлении Бийска в настоящее время нет.



