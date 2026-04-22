Уральские футбольные фанаты устроили дебош в ресторане и не заплатили за посиделки
В Екатеринбурге футбольные болельщики клуба «Торпедо» устроили скандал в ресторане Grott Bar и скрылись, не оплатив счёт.
Как сообщает портал Е1.ru, инцидент произошёл вечером. Компания мешала другим посетителям, употребляла большое количество алкоголя, а затем покинула заведение, оставив долг в 67 тысяч рублей.
При этом в чеке значилось 50 настоек, 46 бутылок пива и две бутылки водки. Администрация заведения собиралась обратиться в полицию, однако неизвестный, не имеющий отношения к футбольному клубу, полностью погасил задолженность дебоширов.
Ранее в Королёве 50-летний дебошир повредил машину сына и избил жену.
