Уральские футбольные фанаты устроили дебош в ресторане и не заплатили за посиделки

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге футбольные болельщики клуба «Торпедо» устроили скандал в ресторане Grott Bar и скрылись, не оплатив счёт.



Как сообщает портал Е1.ru, инцидент произошёл вечером. Компания мешала другим посетителям, употребляла большое количество алкоголя, а затем покинула заведение, оставив долг в 67 тысяч рублей.

При этом в чеке значилось 50 настоек, 46 бутылок пива и две бутылки водки. Администрация заведения собиралась обратиться в полицию, однако неизвестный, не имеющий отношения к футбольному клубу, полностью погасил задолженность дебоширов.

Никита Кротов

