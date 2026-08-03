Мужчина заглянул незнакомой девушке под юбку в поисках покемона
Житель Таиланда попался снимал видео под юбкой у посетительницы торгового центра и объяснил свои действия поиском покемонов в игре Pokémon Go. Об этом сообщает издание The Thaiger.
27-летняя тайка заметила, что за ней неотступно следует мужчина с телефоном в руках. Она специально несколько раз заходила в разные магазины, но каждый раз незнакомец оказывался рядом.
Тогда испуганная девушка обратилась в службу безопасности ТЦ. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина преследовал тайку, держал телефон под странными углами и приседал, пытаясь заглянуть под юбку.
На допросе таец отверг обвинения и заявил, что якобы ловил покемонов, которые появлялись рядом с девушкой. Охранники обнаружили у него два смартфона, но снимков пострадавшей на них не было. Однако тайка уверена, что извращенец успел удалить файлы.
Девушка не стала писать заявление в полицию из-за отсутствия улик, но опубликовала кадры произошедшего в соцсетях и призвала женщин быть осторожными.
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