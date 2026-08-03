Мужчина заглянул незнакомой девушке под юбку в поисках покемона

03 августа 2026, 20:00

В Таиланде мужчина снимал девушку под юбкой и объяснил это игрой Pokémon Go

Фото: iStock/demaerre

Житель Таиланда попался снимал видео под юбкой у посетительницы торгового центра и объяснил свои действия поиском покемонов в игре Pokémon Go. Об этом сообщает издание The Thaiger.