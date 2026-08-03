В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту
В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет, проводивший авиамониторинг лесопожарной обстановки. Об этос сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Уточняется, что на борту находились два человека. Судно выполняло задачу по наблюдению за лесами в труднодоступной местности.
Связь с пилотами оборвалась внезапно — диспетчерам не поступал сигнал о каких-либо технических неполадках. На поиски выдвинулись сотрудники оперативных и экстренных служб. Тип пропавшего судна, точный маршрут полета и другие подробности пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что авиакомпания FlyOne отказала гражданам России в посадке на самолет в Черногории.
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