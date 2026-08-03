В «Москва-Сити» прошла эвакуация из-за пожарного датчика
В Москве на Пресненской набережной сработал ручной пожарный извещатель. Инцидент произошел в высотном здании делового центра «Москва-Сити».
Как уточнили в столичном управлении МЧС, сигнал поступил с адреса: Пресненская набережная, дом 12, пишет Агентство городских новостей «Москва». Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели проверку — признаков задымления не обнаружили.
По данным информированного источника, датчик активировался из-за скопления строительной пыли в башне «Федерация». В связи с ложным срабатыванием системы оповещения из здания временно эвакуировали людей. Пострадавших нет.
Ранее в «Москве-Сити» провели обыски по делу о хищении 144 млн руб. Подробности в нашем материале.
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