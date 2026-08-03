В Костроме 11-летний мальчик утонул на Волге
11-летний мальчик утонул на реке Волге в Костроме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла 3 августа на улице Дровяной. Ребенок купался в необорудованном для того месте. В настоящее время точные причины и обстоятельства его гибели выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что 25-летний мужчина утонул в пруду в селе Мичанбаш Сабинского района. Его тело обнаружили на глубине четырех метров.
Молодой человек купался в водоеме, который не был предназначен для такого отдыха – на берегу установлен запрещающий знак. Предварительной причиной смерти назвали нарушение правил безопасности на воде.
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