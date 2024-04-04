Мужчина занялся сексом с женщиной мечты и был сильно удивлён

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Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который занялся сексом с женщиной мечты, но остался разочарован. Историю читателя и ответ эксперта публикует Mirror.
29-летний мужчина рассказал, что его избранница красивая, умная, веселая и во многих аспектах его превосходит. Но после интима с ней он был удивлён — секс оказался самым скучным в его жизни.
Мужчина подумал, что они с партнершей еще недостаточно хорошо знают друг друга.
Нолан ответила ему, что привлекательность друг для друга не гарантирует сексуальное притяжение. Коуч предположила, что женщине не хватает опыта и уверенности в себе.
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«Все не было естественно и весело, как с предыдущими партнершами, инициатор всегда только я. Ей как будто и не нужно», — написал он.
Нолан ответила ему, что привлекательность друг для друга не гарантирует сексуальное притяжение. Коуч предположила, что женщине не хватает опыта и уверенности в себе.
«Некоторым людям нужно немного больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно и позволить себе по-настоящему расслабиться в постели. Хотя секс важен, не менее важны и отношения в целом. Возможно, вам нужно больше сосредоточиться на романтике, найти способы повысить ее уверенность и узнать друг друга на более глубоком уровне», — заявила Нолан.Помимо этого, Нолан отметила, что мужчина сам может быть напряжен, поскольку считает себя хуже избранницы. В заключении она призвала расслабиться и обсудить паре свои отношения, чтобы понять, что партнерша с мужчиной по весомым причинами.
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Алина Юрчак