Врач Мымрина напомнила об опасности переизбытка витаминов

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Врач-терапевт Екатерина Мымрина заявила, что переизбыток витаминов (гипервитаминоз) может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Хотя витамины и играют важную роль в поддержании здоровья, их употребление должно быть умеренным и контролируемым. Переизбыток витаминов может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно следовать рекомендациям врача и поддерживать баланс в питании и приеме лекарств», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мымрина.Она напомнила, что симптомами гипервитаминоза являются головные боли, тошнота, расстройства пищеварения, аллергические реакции, судороги и мышечные боли и т. д. Чтобы избежать такого состояния специалист рекомендовала разнообразно питаться, отказаться от самолечения, консультироваться с врачом о приёме лекарств и соблюдать дозировки, а также внимательно читать метки на упаковках витаминных комплексов.
«Есть корреляция избыточного приема витамина В1 с нарушениями сна. Но те же нарушения вызывает и его недостаток! Кстати, избыток некоторых витаминов может оказаться токсичным. Так, витамин D — если его принимать слишком увлеченно, может вызвать у вас не только бессонницу, но и повышение артериального давления с головной болью», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.
Ранее офтальмолог Наталия Боша заявляла, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.
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