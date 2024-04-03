Россиянам назвали неожиданную причину появления прыщей

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Врач-дерматовенеролог Роман Иванов заявил, что частые высыпания могут быть вызваны неправильным образом жизни.
«Количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведёт сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.
Он напомнил, что причинами акне также являются генетическая предрасположенность человека, а также гормональные перестройки организма.
Ранее дерматолог Марина Суворова заявляла, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.
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