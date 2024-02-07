Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару

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В одной из деревень провинции Чонбури, Таиланд, местный житель застал мужчину и женщину, которые занимались сексом у его дома. Об этом сообщает The Thaiger.
Мужчина в автомобиле заметил, что его снимают, и разгневался. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем резко поехал назад, едва не наехав на владельца участка. Тот успел вовремя увернуться и остался невредимым.
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