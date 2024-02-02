В Ленобласти 25-летняя учительница завела роман с 11-летним учеником

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В Ленинградской области задержали 25-летнюю учительницу начальных классов за роман с 11-летним учеником четвертого класса. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Shot.
Мать мальчика обратилась в полицию, после чего учительницу задержали. По ее словам, мальчик сам к ней проявлял интерес. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если женщину признают виновной, то ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова