Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь

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Основательница школы пилатеса Энни Коунсел заявила, что упражнения пилатеса, укрепляющие тазовое дно, помогают улучшить интимную жизнь. Об этом пишет Fashion Journal.
По словам специалиста, пилатес — это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, улучшение осанки и укрепление мышц тазового дна и спины.
Коунсел добавила, что мужчинам для улучшения сексуальной жизни тоже полезно заниматься пилатесом. Она пояснила, что такие упражнения являются профилактикой многих заболеваний мужской половой системы и снижают риск импотенции. Помимо этого, крепкие интимные мускулы усиливают чувствительность и позволяют мужчинам контролировать эякуляцию, заключила эксперт.
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«Сильное тазовое дно — недостающий ключ к повышению сексуального удовлетворения. У женщин эти мышцы улучшают кровоток и чувствительность, способствуя более сильным оргазмам», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян