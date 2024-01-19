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Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги

Daily Star: Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги
19 января 2024, 02:53
Фото: iStock/fabioderby

Фото: iStock/fabioderby

Порнозвезда Алина Лопес из Лос-Анджелеса, США, после секса с обладателем огромного пениса оказалась в больнице. Об этом пишет Daily Star.

По словам девушки, ей пришлось прервать работу из-за травмы во время съёмок с коллегой, половой орган которого был очень большим. Лопес доставили с внутренним кровотечением в отделение неотложной медицинской помощи.

Порноактриса рассказала, что раньше ей приходилось заниматься сексом с мужчинами, размер пениса которых был даже больше, но после произошедшего она больше не готова на такие эксперименты.

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При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек
При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек, еще четыре получили ранения
19 января 2024, 02:59

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате стрельбы в Сан-Франциско один человек погиб, а четверо находятся в критическом состоянии, сообщает городской департамент полиции.
Полицейские прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. Пятеро пострадавших, четверо мужчин и одна женщина, были обнаружены с огнестрельными ранениями.

Сотрудники полиции предоставили первую помощь и вызвали скорую помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Однако один из мужчин умер от полученных ранений, несмотря на усилия медиков. Район, где произошла стрельба, характеризуется как место с высоким уровнем наркоторговли, отмечает San Francisco Chronicle.

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В Севастополе автомобиль упал в котлован
В Севастополе автомобиль упал в котлован, начата проверка
19 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Motortion

Автомобиль перевернулся в котловане на одной из улиц Севастополя, начато расследование, сообщает пресс-служба местной полиции.
«На улице Индустриальная произошло ДТП с переворотом автомобиля в котлован», — говорится в официальном сообщении.
По предварительной информации, 31-летний водитель утратил контроль над управлением «Мерседес-Бенц», автомобиль столкнулся с бетонным блоком ограждения и опрокинулся в яму, где проводились дорожные работы.

В результате происшествия пострадавших нет. Полиция уже приступила к проверке происшествия, и пока нет признаков того, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

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В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к колонии за побег из части в ДНР
19 января 2024, 01:25

Фото: iStock/Sinenkiy

В Южно-Сахалинске военный суд приговорил младшего сержанта за побег из части в ДНР к шести годам колонии общего режима. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что военного признали виновным по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части). Он также лишён звания «младший сержант».

Следствие утверждает, что осужденный 19 марта захотел отдохнуть от службы и покинул часть в Донецкой Народной Республике без уважительных причин. При этом 13 сентября он добровольно прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

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Al Jazeera: Хуситы заявили о новой атаке на судно США у города Эль-Мукалла
19 января 2024, 00:30

Фото: РИА Новости

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на судно США у йеменского побережья близ города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — говорится в публикации.

Отмечается, что это нападение стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по позициям шиитского движения в Йемене.

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#ракеты
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В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу БПЛА и оружие
19 января 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО гражданина Украины, который по заданию СБУ переправлял оружие, БПЛА и взрывчатку на территорию Белоруссии. По информации телеканала «Беларусь 1», он делал схроны с вооружением в лесу.
Телеканал продемонстрировал в эфире кадры допроса украинца Вячеслава Бородия и двух белорусских граждан, выполняющих поручения спецслужб Украины. Первый назвал себя агентов СБУ и ГРУ с позывным «Мангуст».

Замначальник СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли тайники с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.

«По данным фактам следственным управлением КГБ возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «агентурная деятельность», «измена государству», «акт терроризма» УК. Причем санкция последней статьи предусматривает наказание в виде смертной казни», — добавил Бычек.

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#граница
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В Москве на Ленинградском шоссе перевернулся контейнер грузовика
18 января 2024, 23:48

Фото: iStock/RistoArnaudov

В Москве на Ленинградском шоссе грузовик потерял контейнер. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.

«ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м км Ленинградского шоссе. Пострадавших нет», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

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#дтп
#шоссе
#аварии
#москва
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Суд отправил 17-летнего участника банды в Белгороде в СИЗО
18 января 2024, 21:45

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд Белгорода арестовал 17-летнего уроженца Азербайджана из белгородской банды подростков за разжигание ненависти и покушение на убийство. Он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
«По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 18 января такое же решение было вынесено в отношении двух других участников банды. Таким образом, на два месяца арестован 19-летний Денис Губин за нападение на прохожих, а 24-летний молодой человек - за избиение иностранца в торговом центре.

Напомним, 16 января в Сети появилась видеозапись о банде подростков, нападавших на случайных прохожих на улицах Белгорода, около магазинов и в гипермаркете Мегагринн. По делу о нападении установили шесть человек, который причастны к этому преступлению. Все они задержаны.

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#ск
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Жители большей части Крыма остались без электричества
18 января 2024, 18:43

Фото: iStock/TebNad

Жители части Крыма остались без электричества из-за отключения двух энергоблоков на Балаклавской ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков», - пояснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время без электричества остались жители Балаклавы, Казачьей и Камышовой бухт, Фиолента, а также центральной части Севастополя. При этом, по информации жителей Крыма, электроснабжение также отсутствует в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках и других городах полуострова.

Глава Севастополя заявил, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего часа. Все оперативные бригады уже приступили к ликвидации последствий отключения энергоблоков.

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#отключение
#электричество
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«МК»: В Москве 10-летнюю девочку ударило током во время квеста
18 января 2024, 18:22

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве 10-летнюю школьницу увезли на скорой помощи с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 17 января девочка с мамой принимали участие в квесте, который проходит на улице Маросейка. По заданию им нужно было выбраться из темницы. Спустя 15 минут после начала квеста девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она положила металлический ключ в факел, который висел на стене, но получила удар током.

Школьница испугалась и начала плакать, но мать планировала закончить игру. Работники организатора квеста начали отговаривать ее, девочке обработали рану и вызвали бригаду скорой помощи.

По данным информагентства, девочку доставили в больницу с ожогом руки первой степени.

Также известно, что за «развлечение» клиентам вернули средства.

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