Порнозвезда попала в больницу из-за огромного пениса коллеги

Фото: iStock/fabioderby
Порнозвезда Алина Лопес из Лос-Анджелеса, США, после секса с обладателем огромного пениса оказалась в больнице. Об этом пишет Daily Star.
Порноактриса рассказала, что раньше ей приходилось заниматься сексом с мужчинами, размер пениса которых был даже больше, но после произошедшего она больше не готова на такие эксперименты.
Читайте также:
Эксперт по отношениям Кяби рассказала о масонской кокаиновой оргии
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
Порноактриса описала эмоции перед первой съемкой в карьере
Диана Аванесян