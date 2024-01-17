Врач рассказал, как надетые на мужчине носки влияют на качество секса и потенцию

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Надетые во время секса носки могут усилить потенцию. Об этом рассказал врач спортивной медицины Пол Ван дер Вестхейзен в беседе с The Sun.
Ван дер Вестхейзен заявил, что для эрекции нужно хорошее кровоснабжение. Но из-за замерзающих конечностей сосуды сужаются, и кровообращение замедляется. Исправить этом можно с помощью носков, теплого одеяла или комфортной температуры в комнате.
Эксперт также порекомендовал уменьшить или вообще устранить факторы, которые вызывают длительный стресс. Он также призвал к занятиям спортом, поскольку физическая активность улучшает настроение и кровообращение.
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