Мужчине с самым маленьким пенисом в мире собрали 13,5 тыс. долларов на операцию

12 августа 2026, 19:31

Фото: Istock/nito100

Житель Северной Каролины, 38-летний Майк Филлипс, получил в качестве пожертвований около 13,5 тысячи долларов. Как уточняет Telegram-канал Mash, эти средства пойдут на хирургическое вмешательство по увеличению полового органа.