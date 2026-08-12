Достижения.рф

Мужчине с самым маленьким пенисом в мире собрали 13,5 тыс. долларов на операцию

Фото: Istock/nito100

Житель Северной Каролины, 38-летний Майк Филлипс, получил в качестве пожертвований около 13,5 тысячи долларов. Как уточняет Telegram-канал Mash, эти средства пойдут на хирургическое вмешательство по увеличению полового органа.



Ранее Филлипс приобрёл известность в сети из-за анатомической особенности: длина его пениса составляет один сантиметр. По словам исследователей, подобное строение встречалось и у Адольфа Гитлера.

Американец много рассказывал в СМИ о депрессии и бытовых проблемах: из-за своего состояния он не мог справлять нужду и пользовался подгузниками. Позднее Майк объявил сбор на операцию и запрашивал четыре тысячи долларов. Пользователи не только собрали эту сумму, но и перевели дополнительно ещё девять тысяч.

Хирурги проведут операцию 17 августа в городе Шарлотт. Врачи увеличат обхват органа почти на сантиметр, при этом его длина останется прежней. Филлипс уверен, что даже такое изменение положительно скажется на его психоэмоциональном состоянии.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0