Мужчине с самым маленьким пенисом в мире собрали 13,5 тыс. долларов на операцию
Житель Северной Каролины, 38-летний Майк Филлипс, получил в качестве пожертвований около 13,5 тысячи долларов. Как уточняет Telegram-канал Mash, эти средства пойдут на хирургическое вмешательство по увеличению полового органа.
Ранее Филлипс приобрёл известность в сети из-за анатомической особенности: длина его пениса составляет один сантиметр. По словам исследователей, подобное строение встречалось и у Адольфа Гитлера.
Американец много рассказывал в СМИ о депрессии и бытовых проблемах: из-за своего состояния он не мог справлять нужду и пользовался подгузниками. Позднее Майк объявил сбор на операцию и запрашивал четыре тысячи долларов. Пользователи не только собрали эту сумму, но и перевели дополнительно ещё девять тысяч.
Хирурги проведут операцию 17 августа в городе Шарлотт. Врачи увеличат обхват органа почти на сантиметр, при этом его длина останется прежней. Филлипс уверен, что даже такое изменение положительно скажется на его психоэмоциональном состоянии.
Читайте также: