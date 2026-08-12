Россиянам назвали пищевые привычки, повышающие риск ожирения
Врач Продеус: употребление хлеба вместе с основными блюдами приводит к ожирению
Бесконтрольное употребление хлеба и привычка есть второе блюдо после супа могут способствовать набору лишнего веса. Об этом в Telegram-канале предупредил врач-иммунолог Андрей Продеус.
По его словам, к быстрому увеличению веса приводит правило доедать все, что находится в тарелке, даже в случае появления сытости. Врач посоветовал ориентироваться на собственные ощущения, а не на размер порции.
«Одной из опасных привычек является постоянное употребление хлеба вместе с основными блюдами. В этом случае общая калорийность приема пищи заметно увеличивается, особенно если человек не контролирует размер порций», — приводит Общественная Служба Новостей слова Продеуса.
Он также призвал не есть второе блюдо после употребления супа, поскольку он является полноценным приемом пищи и не нуждается в дополнении. Так, эксперт подчеркнул, что регулярное переедание со временем приводит к увеличению массы тела. В этой связи стоит внимательнее относиться к привычкам, которые формируются еще в детстве и кажутся нормальными, заключил Продеус.