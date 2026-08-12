Россиянам назвали пищевые привычки, повышающие риск ожирения

12 августа 2026, 19:18

Врач Продеус: употребление хлеба вместе с основными блюдами приводит к ожирению

Фото: iStock/LindasPhotography

Бесконтрольное употребление хлеба и привычка есть второе блюдо после супа могут способствовать набору лишнего веса. Об этом в Telegram-канале предупредил врач-иммунолог Андрей Продеус.





По его словам, к быстрому увеличению веса приводит правило доедать все, что находится в тарелке, даже в случае появления сытости. Врач посоветовал ориентироваться на собственные ощущения, а не на размер порции.





«Одной из опасных привычек является постоянное употребление хлеба вместе с основными блюдами. В этом случае общая калорийность приема пищи заметно увеличивается, особенно если человек не контролирует размер порций», — приводит Общественная Служба Новостей слова Продеуса.