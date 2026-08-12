Онищенко: выращивание зубов повторит эволюцию и будет доступным каждому

12 августа 2026, 18:49

Фото: iStock/Leesle

Зубы, созданные из клеток пациента, в перспективе могут быть включены в программу ОМС наравне с традиционными методами протезирования. Об этом рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.





В разговоре с Life.ru он уточнил, что путь к таким технологиям будет довольно долгим, поэтому сейчас нужно надеяться и ждать, а пока все это остается на уровне исследований.





«Сначала оно будет очень эксклюзивным, а если все пойдет хорошо, то будет так же, как и протезирование сейчас, доступным всем. Мы не только думаем о том, чтобы зубы выращивать. Можно, допустим, из малодифференцированных клеток человека выращивать органы», — отметил Онищенко.