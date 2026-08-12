Гастроэнтеролог Чистик посоветовал не есть мякоть арбуза около его белой части

12 августа 2026, 17:21

Фото: iStock/Koki Iino

Мякоть арбуза возле его белой части лучше не есть, поскольку там скапливается много нитратов. Об этом предупредила врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.





В разговоре с RT специалист уточнила, что здоровому человеку в день можно съедать не более 400 граммов арбуза. При этом проглоченные косточки вреда не несут. Тем не менее детям до четырех лет лучше давать очищенную мякоть, также их стоит избегать людям с проблемами проходимости кишечника.





«Лучше есть арбуз отдельным приемом пищи, через час-полтора после основного, и не натощак. Пустой желудок пропускает сахара в кровь быстрее всего, а плотный обед вместе с литром жидкости замедляет пищеварение и дает брожение. Поздний вечер — тоже плохая идея», — предупредила добавила Чистик.