«Мужчины изменяют чаще женщин»: специалист назвала главную причину неверности
Психолог Оксана Захарова рассказала «Татар-информу», что основная причина супружеских измен кроется не в стечении обстоятельств, а в угасании интереса к постоянному партнеру.
Когда отношения превращаются в рутину и воспринимаются как функция, некоторые люди пытаются встряхнуть их с помощью измены. При этом мотивы у мужчин и женщин различаются: представители сильного пола чаще ищут новизну или пытаются подтвердить свой статус, тогда как женщинам не хватает эмоциональной поддержки и ощущения собственной желанности — им важно почувствовать себя не просто домохозяйкой.
По статистике, мужчины действительно изменяют чаще, однако сегодня этот разрыв постепенно сокращается. Специалист связывает это с тем, что современные женщины стали больше думать о себе, освобождаются от социального давления и позволяют себе больше, чем раньше. Помимо этого, измена может быть проявлением кризиса среднего возраста — так человек пытается подтвердить свои силы и справиться со страхом старения и смерти.
Эксперт также выделила категории людей, наиболее склонных к неверности. Это, во-первых, личности с нарциссическими чертами, которым необходимо бесконечное подтверждение собственной значимости через новые завоевания и восхищение со стороны разных партнеров. Во-вторых, люди с избегающим типом привязанности: как только возникает настоящая близость с одним партнёром, она начинает их пугать, и они ищут нового, чтобы сбросить напряжение и страх перед интимностью.
