Умирающий пассажир стал причиной экстренной посадки рейса Петербург — Стамбул
Резкое ухудшение состояния пассажира вынудило экипаж воздушного судна совершить экстренную посадку рейса из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Самолёт Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Стамбул. На борту находились российские туристы. В полёте состояние одного из пассажиров начало стремительно ухудшаться. Через два часа после вылета экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.
Командир воздушного судна принял решение направиться в Бухарест. Лайнер благополучно приземлился в столице Румынии. После остановки двигателей на борт поднялась местная бригада медиков.
Врачи оказали пассажиру необходимую помощь. Сейчас специалисты решают вопрос о его госпитализации. Обстоятельства произошедшего уточняются. Авиакомпания ещё не давала официальных комментариев.
