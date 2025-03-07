Мужчины назвали праздники для женщин, которые не стоит забывать

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Четверть женатых мужчин считают, что не стоит забывать поздравлять вторую половинку с 8 марта, днем рождения и годовщиной свадьбы, иначе жена обязательно обидится. К соответствующим выводам пришло исследование, проведенное в Кемерово, сообщает «Сiбдепо».
«64% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (53%). Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит», — отмечает издание.В то же время стали известны самые популярные категории товаров на маркетплейсов в преддверии Международного женского дня. Как сообщает АГН «Москва», первые позиции рейтинга заняли цветы, подарочные наборы, съедобные букеты и косметика. Также заметный рост продаж продемонстрировали традиционные «подарочные» категории — одежда, товары для дома и продукция для красоты и здоровья.
«Также в этом году ощутимо увеличился спрос на комплекты ювелирных украшений из серебра — в 5,4 раза. Ну а самые востребованные подарки — из категории товаров для дома. Клиенты часто покупают посуду для приготовления и сервировки стола, а также текстиль: например, шторы или постельное белье. Один из трендов этого года — дарить виниловые пластинки», — приводят в агентстве сообщение одного из маркетплейсов.Читайте также:
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