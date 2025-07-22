Роза Сябитова дала оценку «мифу» о настоящей женской дружбе на основе личного опыта
Телеведущая Роза Сябитова назвала неполноценной дружбу между мужчиной и женщиной
Роза Сябитова поделилась мыслями о дружбе, рассказав, что до сих пор поддерживает отношения со школьной подругой. Женщины близко общаются, несмотря на прошедшие года. А вот оставаться друзьями с мужчинами слабому полу тяжелее, объяснила Сябитова в беседе с «Газетой.Ru».
Телеведущая с теплом вспомнила школьную подругу, с которой они созваниваются на праздники, несмотря на занятость из-за внуков и других дел. По ее словам, женская дружба — не миф, и это подтверждают не только ее личный опыт, но и примеры из классической литературы.
«Дружим со школьной скамьи. Хотя тогда была более активная дружба, времени больше друг другу уделяли. Сейчас этого меньше в силу определенных причин: у нее внуки, у меня тоже. Поэтому не всегда есть возможность выбрать время, чтобы встретиться», — передает «Газета.Ru» слова свахи.К счастью, современные технологии помогают давним подругам поддерживать связь издалека.
В то же время Сябитова уверена, что «полноценной» дружбы между мужчиной и женщиной не существует, так как чувства могут перерасти в любовь, где дружба — лишь одна из составляющих.
«Поэтому дружбы между мужчиной и женщиной не существует — это логично», — указала телеведущая.К тому же, она считает, что появление романтических отношений или нового партнера у одного из друзей неизбежно разрушает платоническую любовь между девушкой и парнем.
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