Роза Сябитова дала оценку «мифу» о настоящей женской дружбе на основе личного опыта

22 июля 2025, 05:53

Телеведущая Роза Сябитова назвала неполноценной дружбу между мужчиной и женщиной

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Роза Сябитова поделилась мыслями о дружбе, рассказав, что до сих пор поддерживает отношения со школьной подругой. Женщины близко общаются, несмотря на прошедшие года. А вот оставаться друзьями с мужчинами слабому полу тяжелее, объяснила Сябитова в беседе с «Газетой.Ru».





Телеведущая с теплом вспомнила школьную подругу, с которой они созваниваются на праздники, несмотря на занятость из-за внуков и других дел. По ее словам, женская дружба — не миф, и это подтверждают не только ее личный опыт, но и примеры из классической литературы.





«Дружим со школьной скамьи. Хотя тогда была более активная дружба, времени больше друг другу уделяли. Сейчас этого меньше в силу определенных причин: у нее внуки, у меня тоже. Поэтому не всегда есть возможность выбрать время, чтобы встретиться», — передает «Газета.Ru» слова свахи.

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)



«Поэтому дружбы между мужчиной и женщиной не существует — это логично», — указала телеведущая.