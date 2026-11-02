Музыкальный критик Бухарин объяснил, какие вечеринки можно называть рейвами
Музыкальный критик Андрей Бухарин прокомментировал «литературный рейв» в Российской государственной библиотеке.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт заявил, что в строгом историческом смысле мероприятие не является рейвом, но название объяснимо с точки зрения современной танцевальной культуры.
«Мне кажется, что сейчас рейв — это такое обобщённое название для всей танцевальной культуры и танцевальной электронной музыки. Хотя само слово «рейв» в узком смысле означает такую свободную вечеринку на природе под электронную музыку танцевальную», — пояснил критик.Бухарин добавил, что изначально рейв отличался от дискотеки свободным форматом. Со временем значение расширилось, и теперь так называют разные танцевальные мероприятия. Название «литературного рейва» радиоведущий считает скорее образным. Он положительно оценил концерты в библиотеках, музеях и галереях: такой формат привлекает молодёжь и вводит культурные площадки в современный контекст.