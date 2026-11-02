Россиянам объяснили, как защитить умную технику от взлома

02 ноября 2026, 18:53

IT-эксперт Зыков: смена заводских паролей снижает риск взлома умных приборов

Фото: Istock/baloon111

Главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков заявил, что смена заводских паролей на умных бытовых приборах снижает риск взлома. Он отметил, что установка обновлений тоже помогает защите.





В беседе с NEWS.ru Зыков дал совет внимательно изучать производителя техники: проверять, выпускает ли компания обновления, исправляет ли уязвимости и сколько лет поддерживает устройства.

«Регулярные обновления — один из признаков ответственного отношения к безопасности, хотя и не гарантия защиты. А вот к дешёвым устройствам от никому не известных производителей я бы относился с большим подозрением. Меняйте заводские пароли, отключайте ненужный удалённый доступ и по возможности подключайте технику к отдельной сети Wi-Fi», — подчеркнул специалист.