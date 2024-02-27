Музыкальный критик назвал замену Моргенштерна* в России

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Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что знает, кто бы мог заменить рэпера Алишера Моргенштерна* на российской сцене, сообщает News.ru.
По словам эксперта, это мог бы быть исполнитель под псевдонимом Macan (Андрей Косолапов), который считается «копией» Моргенштерна*. Он признан открытием года на VK Music, пользуется значительной популярностью и участвует в чартах.
Бабичев отметил уменьшение числа блогеров, перешедших к музыкальной карьере в последнее время. Критик также упомянул имя певицы, которая, по его мнению, в настоящее время занимает лидирующую позицию среди исполнительниц в России.
«Это Анна Asti, несмотря на временную паузу в творчестве. Я считаю, что она остается ведущей певицей в стране», — поделился Бабичев.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Бабичев отметил уменьшение числа блогеров, перешедших к музыкальной карьере в последнее время. Критик также упомянул имя певицы, которая, по его мнению, в настоящее время занимает лидирующую позицию среди исполнительниц в России.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Артем Кузьмин