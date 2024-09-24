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23 сентября Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в Петербурге открыл сезон. Накануне оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело представил петербуржцам проект «Пушкин глазами иностранцев».
По словам Мастранджело, на Западе Пушкина знают довольно хорошо.
По его словам, оркестр «Северная симфония» через неделю сыграет совершенно другую программу в Концертном зале Мариинского театра. Там будут исполнены увертюра Берлиоза «Римский карнавал», Второй фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля. При этом симфонический сезон у оркестра еще впереди.
Мастранджело отметил, что играть там – одно удовольствие.
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«Думаю, что для любого русского дирижера, а я уже русский дирижер, родившийся в Италии, Пушкин – важнейший поэт и писатель. Пушкин – не только «Пиковая дама», это еще «Борис Годунов» и «Русалка», «Руслан и Людмила» и «Золотой петушок», «Евгений Онегин» и «Моцарт и Сальери». Я думаю, мы лишились бы, наверное, 30% оперного репертуара, если бы Пушкина не было. Мы очень благодарны ему за все», – рассказал он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, оркестр «Северная симфония» через неделю сыграет совершенно другую программу в Концертном зале Мариинского театра. Там будут исполнены увертюра Берлиоза «Римский карнавал», Второй фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля. При этом симфонический сезон у оркестра еще впереди.
Мастранджело отметил, что играть там – одно удовольствие.
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Элина Позднякова