В Петербурге мужчина убил возлюбленную и растворил тело в бочке с кислотой

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Житель Санкт-Петербурга убил свою бывшую сожительницу и растворил её тело в бочке с кислотой. О совершённом злодеянии он рассказал своей новой возлюбленной, пригрозив, что в случае чего и для неё кислота найдётся.
Женщина обратилась в полицию, рассказав, что её приятель по имени Михаил звонил ей из Калининграда и рассказал, что «решил вопрос» с бывшей пассией и она больше не будет им мешать. Поделился и ужасными подробностями того, каким образом избавился от тела. Опасаясь стать следующей жертвой, женщина рассказала обо всём правоохранителям.
Оперативники нашли машину подозреваемого, а в ней бочку, наполненную кислотой. Изучив содержимое, эксперты действительно обнаружили вв ёмкости человеческие останки. Преступника уже задержали в Калининграде. В ближайшее время его доставят в Петербург, где ему будет предъявлено обвинение.
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Александр Бойцов