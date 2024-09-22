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В Петербурге мужчина убил возлюбленную и растворил тело в бочке с кислотой

22 сентября 2024, 17:03
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Житель Санкт-Петербурга убил свою бывшую сожительницу и растворил её тело в бочке с кислотой. О совершённом злодеянии он рассказал своей новой возлюбленной, пригрозив, что в случае чего и для неё кислота найдётся.


Женщина обратилась в полицию, рассказав, что её приятель по имени Михаил звонил ей из Калининграда и рассказал, что «решил вопрос» с бывшей пассией и она больше не будет им мешать. Поделился и ужасными подробностями того, каким образом избавился от тела. Опасаясь стать следующей жертвой, женщина рассказала обо всём правоохранителям.

Оперативники нашли машину подозреваемого, а в ней бочку, наполненную кислотой. Изучив содержимое, эксперты действительно обнаружили вв ёмкости человеческие останки. Преступника уже задержали в Калининграде. В ближайшее время его доставят в Петербург, где ему будет предъявлено обвинение.

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#женщина
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#эксперты
#тела
#петербург
#убийство
Автомобиль делегации с послом России подорвался на мине в Пакистане
22 сентября 2024, 17:11

Фото: iStock/Foremniakowski

Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился посол России, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в стране.
Отмечается, в воскресенье российский дипломат в составе делегации послов других государств принял участие в Форуме по развитию туризма, который был организован торгово-промышленной палатой Исламабада.

Когда автомобиль с дипломатами возвращался в отель, его сопровождала ещё одна машина, в которой передвигались правоохранители. Она подорвалась на мине. В результате взрыва пострадали несколько сотрудников полиции. Дипломаты не получили ранений.

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#россия
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#взрыв
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«Теперь получай»: Как живет беглый российский олигарх, похитивший дочь и 90 миллионов в России
22 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Diamond Dogs

Сын генерального директора завода «Ресурс» из Тульской области безбедно живет в Барселоне после того, как украл в России ребенка и 90 миллионов рублей. Кирилл ни в чем не нуждался и на Родине, где покорял любовниц шикарными автомобилями, сорил деньгами, а после оставлял девушек ни с чем. Чем закончилась история с хищением денег и ребенка — читайте в материале «Радио 1».
С одной из своих девушек, Алиной, тогда еще 25-летний Кирилл познакомился летом 2006 года в спортивном баре во время финала ЧМ по футболу. 22-летняя студентка театрального института Щукина отдыхала с подругой.

Сын олигарха покорял дорогими авто и деньгами

На первое свидание сын бизнесмена приехал на черном внедорожнике BMW X5, что по меркам нулевых не могло не произвести впечатление на девушку, пишет «КП».
«Я бедный студент, езжу на «Дэу Матиз», — воспоминает первую шутку молодого олигарха Алина Брагина.
Отношения с богатым ухажером, по словам модели, складывались непросто — ежедневные скандалы, измены и обман были нормой для пары. Но Алина терпела 5 лет. В 2011 году она родила от Кирилла дочку, только тогда отец ребенка пустил девушку жить в свою квартиру. В тот же период Брагина узнала, что у жениха есть новая пассия — Анна. Вскоре Алина с ребенком вернулась к маме.
Фото: istockphoto/Evgeniia Medvedeva

В том же 2011 году Кирилл под предлогом помириться пришел в квартиру к родителям Алины. Пока та наводила красоту в салоне перед встречей, мужчина забрал дочку и больше не появлялся.
«Помнишь, как дураком меня называла? Теперь получай», — это сообщение Алина получила в ответ на просьбу вернуть ребенка.

Запретил представляться мамой

Украденную девочку объявили в федеральный розыск 18 декабря 2011 года. После сын олигарха пытался лишить женщину родительских прав через суд в Ингушетии, но безуспешно. Были еще 10 безрезультатных попыток оформить опеку над ребенком в разных судах. Девочку он так и не вернул, за 5 лет Алина видела ребенка один раз в 2016 году, и то отец выдвинул жесткие требования: не прикасаться к ребенку, не разговаривать, не называть себя мамой, не фотографировать.
«Я пришла, а там один столик свободен. Остальные были заняты охраной Кирилла! Он подсел ко мне, мы подписали соглашение о соблюдении мной требований. Он демонстративно вытер отпечатки пальцев с ручки платком. После он показал на игровую комнату, где играла Ариана. Я могла лишь молча наблюдать со стороны», — описала женщина встречу с дочкой в торговом центре.
Тогда женщина по какой-то причине не обратилась ни в полицию, ни в органы опеки — просто ушла и больше своего ребенка не видела.

Сейчас, по словам Алины, Кирилл с ее дочкой и новой любовницей Анной живет в Испании. Он оформил ребенку загранпаспорт еще в 2012 году.

Интерпол и испанские соседи

В 2019 году в России на Кирилла завели уголовное дело о хищении 91 миллиона рублей, которые он прибрал к рукам, будучи главой Научно-производственного предприятия «Салют» в Нижегородской области. На суд в России мужчина не явился, после чего его объявили в международный розыск.
Фото: istockphoto/dragana991

Параллельно Алина пыталась найти дочь, распространяя фотографии в соцсетях. Найти новую семье ребенка удалось в 2020 году. На запись откликнулась соседка Кирилла в Барселоне, там мужчина владеет рестораном El Bonic. Испанские силовики задержали бизнесмена в декабре 2020 года, но вскоре отпустили.

Юристы со ссылкой на испанскую полицию говорят, что в Барселоне у Кирилла есть все документы на ребенка и там он считается законным представителем. А международный розыск Интерпола по уголовному делу о хищении денег в России испанские власти не комментируют.

Сейчас за ситуацией с ребенком следит российское консульство.

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#испания
#россия
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Во Владимирской области горят хозпостройки на площади 2,5 тыс. кв. м
22 сентября 2024, 16:57

Фото: iStock/Distortion Media

Во Владимирской области загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что огонь уже распространился на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время сохраняется угроза распространения пламени на близлежащие постройки.

На месте происшествия работают 30 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области вспыхнул пожар на складе пенопропиленовой тары. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие полусотни пожарных и 18 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.

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#владимирская область
#пожар
#мчс
#пожарные
#происшествия
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Шпиономания в Госдуме: Депутаты ищут в кабинетах камеры и микрофоны
Депутаты ГД нанимают специалистов для поиска в кабинетах камер и микрофонов
22 сентября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Borislav

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки для прослушки и скрытые камеры видеонаблюдения. Шпиономания обуяла народных избранников после того, как в сеть утекло видео, на котором человек, похожий на члена фракции КПРФ Дениса Парфенова развлекается с представительницей древнейшей профессии.
Судя по кадрам, запись производилась в кабинете Госдумы и явно велась скрытно, передаёт телеграм-канал Baza. После этого сразу несколько депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытых камер и подслушивающих устройств. Некоторые не стали вызывать сторонние фирмы, специализирующиеся на таких услугах, а доверились своей охране, где, как правило, работают бывшие силовики и представители спецслужб.

Что касается пикантного видео с участием, предположительно, Парфенова, вызвавшего скандал, то в КПРФ сообщили, что уже инициировали проверку по этому факту. Впрочем, во фракции не исключили, что запись была создана нейросетью с использованием технологий искусственного интеллекта.

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#госдума
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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье
22 сентября 2024, 16:33

Фото: iStock/GordZam

Самолёт Cessna-182 совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что самолёт совершил аварийную посадку на посадочной площадке Воскресенск. По предварительной версии, в полёте была выявлена неисправность электросистемы, в результате чего произошло задымление кабины пилота. Командир судна запросил экстренную посадку. При приземлении самолёт получил незначительные повреждения корпуса, никто не пострадал.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Специалист ведомства осматривает место посадки. Также дополнительно организован целый комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех причин аварии.

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#подмосковье
#самолет
#проверка
#комплекс
#аварии
#ск рф
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«Угрожал ружьём»: в Дагестане родной отец пять лет насиловал дочь
Mash Gor: отец пять лет насиловал дочь и угрожал ей ружьём в Дагестане
22 сентября 2024, 16:09

Фото: iStock/Boyloso

Девочку из Дагестана на протяжении почти пяти лет насиловал родной отец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что отец начал издеваться над девочкой, когда ей было 12 лет. Он насиловал её, после запугивал и угрожал, что застрелит её из ружья, если об этом узнает мать.

Несколько дней назад девочка не выдержала очередного надругательства, убежала из дома и написала заявление в полицию.

Мужчина во всём сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Подобный случай ранее произошёл в Краснодарском крае. Там отец насиловал нескольких несовершеннолетних дочерей. Решением суда его посадили в тюрьму на 18 лет.

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#дагестан
#насилие
#ребёнок
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#отец
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Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье
22 сентября 2024, 15:45

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Террористы «Азова»* с вытатуированными «волчьими крюками» и «мертвыми головами» СС перенимают методы Третьего рейха — ВСУ насилуют женщин, убивают детей и создают подобие концлагерей на территории Курской области.
Об ужасающих подробностях зверских преступлений киевского режима, которые раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова, читайте в материале «Радио 1».

Подобия концлагерей

«Имеются и многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске, о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концентрационных лагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей», — рассказала представитель МИД в ходе IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Фото: istockphoto/BONDART
Детали чудовищных преступлений фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны известны многим. И сейчас, слушая доклад Министерства иностранных дел, хочется думать, будто это страшные страницы истории 1941—1945 годов. Но нет, это происходит сейчас, в современном мире, на территории оккупированной уже новыми нацистами Курской области.


Изнасиловали и расстреляли женщину в школе

Украинские боевики с фашистской символикой не останавливаются ни перед чем, включая преступления против половой неприкосновенности. Негодяи в форме насилуют женщин перед расстрелом.
«14 сентября российские следователи задокументировали свидетельство жуткого военного преступления в селе Гончаровка Курской области — боевики ВСУ изнасиловали и расстреляли работавшую в местной школе женщину, узнав, что её сын — военный», — рассказала Захарова.

Фото: istockphoto/ForgottenBeautyPhotography
Пугает и то, что нарушения всех норм международного права не смущают цивилизованную Европу. Статья 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает акты насилия или угрозы насилием в отношении гражданского населения во время войны. Но западные политики и СМИ об этом умалчивают.


«Школьники убиты выстрелами в спину»

Дети впервые в истории человечества стали объектом нацистской государственной политики именно в годы Великой Отечественной войны. И вот спустя 80 лет, в современном мире, со всеми его правами и прописанными законом нормами, зверские преступления против детей повторяются. А западные сообщества по-прежнему молчат.

Один из фактов немыслимой расправы над детьми поведал в конце августа заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка одиннадцатого армейского корпуса. Боевики в Курской области расстреляли троих школьников от 10 до 12 лет, которые пытались уехать на мотоцикле в районе Малой Локни.
«Они были убиты выстрелами в спину», — говорится в документах МИД, которые зачитывает Захарова.
И это не все ужасы на оккупированной новыми фашистами территории.

Фото: istockphoto/shironosov

«Сколько уже детей распято на Украине?»

В одном из примеров Мария Захарова рассказала, как 15 сентября в Курской области украинские боевики американской авиабомбой уничтожили школу. Самое обычное образовательное учреждение для детей стерли с лица земли и назвали это местью за удар по военному институту в Полтаве.

«Сколько уже детей распято на Украине? Сколько детей уже распято на Донбассе, мальчиков и девочек? Кто-нибудь из смеявшихся не хочет посчитать?», — спрашивает Захарова, приводя факты преступлений против детей.
Фото: сайт МИД РФ

Несмотря на попытки «цивилизованного» Запада замалчивать подобные зверства и игнорировать факт возрождения фашизма в мире, эти преступления не только войдут в историю, но и не останутся безнаказанными.
«Российские правоохранительные органы фиксируют каждое преступление. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона», — заверили в МИД.

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Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности
Мать умерших от отравления пельменями детей оказалась на девятом месяце беременности
22 сентября 2024, 15:06

Фото: istock / itsmejust

В селе Красная Сопка Красноярского края три ребенка умерли после семейного ужина пельменями и курицей. Вечером 21 сентября медики не смогли привести в чувство 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье стало известно, что скончалась 11-летняя девочка. Родители находятся в больнице в тяжелом состоянии, мать должна была вот-вот родить пятого.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этом трагичном инциденте.

Смертельный ужин в Красноярском крае

Отцу семейства 34 года, он работает на элеваторе. Матери 32 года, она трудилась на одной из местных ферм. В семье проживали три девочки 6, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик.

В пятницу, 20 сентября, россияне приобрели пельмени и курицу в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка.

В тот же вечер продукцию съели вместе с детьми. На следующее утро у всех резко ухудшилось самочувствие. Семья с жалобами на тошноту и рвоту обратилась за помощью медиков.
Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Сколько умерло, что с пострадавшими

Пострадавших вечером доставили санавиацией в медицинские учреждения Красноярска. По данным «Известий», оставшийся в живых ребенок, находится в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

К сожалению, трое детей не смогли перенести отравление неизвестным веществом и скончались в больнице. По последней информации, вечером 21 сентября самочувствие 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось. 22 сентября в СК подтвердили гибель 11-летней девочки.

Как сообщили «КП»-Красноярск в региональном СК, мать находится на девятом месяце беременности и должна была родить со дня на день. Сейчас врачи борются за две жизни сразу. Подробности состояния отца пока не сообщается.

Возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.
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Причины отравления

Известно, что пельмени продавались на развес — без фирменной упаковки. Торговая точка приобретала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина. Вместе с этим, по данным следствия, один из детей не ел курицу.
Фото: istock / blinow61

По данным РЕН ТВ, одна из версий гибели детей — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой. Точные сведения будут известны после вскрытия, в настоящий момент отраву изъяли.

Кроме того, в доме семейства обнаружили удобрения и пестициды для огорода. Сейчас выясняется, не могли ли они как-то повлиять на произошедшее.

Беспорядок в доме

Помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и республики Хакасия Юлия Арбузова рассказала krsk.aif.ru, что в доме, где проживало семейство, были проведены обыски. Магазин тоже обыскали и изъяли все подозрительные полуфабрикаты, курицу. Всё это увезли на экспертизу.



Многие пользователи обратили внимание на беспорядок в доме. Обшарпанные обои, грязь, ободранный диван, на котором лежат груды грязных вещей — жилище производит не самое приятное впечатление.

«Про семью можно сказать, что она многодетная, ни на каких учетах нигде не состояла. Супруг точно работает. Следователь по этому делу говорил, что вроде как не пьющая», — рассказала Арбузова.
В беседе с «Газетой.ru» соседка Ольга заявила, что никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми. Женщина отметила, что беспорядок в доме, где отравились дети, образовался после визита сотрудников правоохранительных органов, проводящих проверку.

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#девочка
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Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике
22 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/Elena Goosen

Мужчину унесло в открытое море на сапборде в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в воскресенье утром 53-летний мужчина отправился плавать на сапборде в акватории Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот. После этого он пропал, о его судьбе ничего не известно.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в море вышли катеры со спасателями.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Сочи девушку унесло волной в открытое море. Во время шторма она находилась на берегу вместе со своим другом. Затем они зашли в воду, но вышел обратно только мужчина. Поиски продолжались несколько дней, но тело так и не было найдено.

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#спасатели
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