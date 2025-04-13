Музыкант Галанин назвал граффити о Паше Технике на стене Цоя актом вандализма

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Гитарист, солист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя на Арбате. В беседе с NEWS.ru музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники Цоя восстановят первоначальный вид стены.
«Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — сказал музыкант.
По словам Галанина, авторы надписи, вероятно, действовали на эмоциях, но впоследствии им, скорее всего, станет стыдно за свой поступок. Гитарист назвал случившееся «печальным»
Напомним, ранее неизвестные нанесли крупную надпись «Техник» прямо поверх портрета Виктора Цоя, что вызвало широкий общественный резонанс.
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в больнице Таиланда.
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